مبعوث ألماني يصل إلى إيران للوساطة بين طهران وواشنطن

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن ”مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الألمانية ينس بلوتنر، التقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، وأحد كبار مفاوضي الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية“.
وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، قالت إن الحكومة الألمانية قد أرسلت دبلوماسيًا رفيع المستوى إلى طهران؛ للتوسط مع السلطات الإيرانية بشأن التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية.
ونقلت الوكالة عن صحيفة ”زود دويتشه تسايتونغ“ الألمانية، أن المسؤول السياسي سافر إلى إيران يوم الخميس، والتقى نائب وزير الخارجية الإيراني وأحد كبار المفاوضين.
ونقلت الصحيفة الألمانية عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن ألمانيا تشعر بقلق عميق إزاء التوتر في العلاقات الإيرانية الأمريكية وتأثيره السلبي على الوضع في الشرق الأوسط.
وكان بلوتنر سفيرًا لألمانيا لدى سريلانكا ودبلوماسيًا في جزر المالديف بين عامي 2009 و 2012، كما شغل منصب سفير ألمانيا في تونس بين عامي 2017 – 2018، وكذلك سفير ألمانيا في اليونان، وفي 2019 تم تعيينه في المنصب الذي يشغله حاليًا في وزارة الخارجية الألمانية.
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