الحوثي سلطان السامعي يفضح فساد بالمليارات بين صفوف جماعته

واتهم المتحوث السامعي وبشكل مباشر "أحمد حامد "مدير مكتب القيادي المليشياوي المشاط بالأستحواذ على عشرات المليارات لمصالحه الشخصية٠
وقال السامعي في تصريح لقناة الساحات المدعومة من ايران :" فاض الكيل ولن يسكت الشعب بعد اليوم على هذه الممارسات والاستحواذ على السلطة والثروة"٠
وادت هذه الفضائح مدى قيام مليشيا الحوثي الارهابية بنهب قوت الشعب اليمني وأن هذه الممارسات توجب ثورة شعبية عارمة لاقتلاعهم.
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