هاجم القيادي المتحوث الاشتراكي سلطان السامعي على من وصفهم بالإنغماسيين الحوثيين الذين يعملون في أهم الهيئات الايرادية للدولة ونهب مليارات الدولارات من قوت الشعب اليمني.

واتهم المتحوث السامعي وبشكل مباشر "أحمد حامد "مدير مكتب القيادي المليشياوي المشاط بالأستحواذ على عشرات المليارات لمصالحه الشخصية٠ وقال السامعي في تصريح لقناة الساحات المدعومة من ايران :" فاض الكيل ولن يسكت الشعب بعد اليوم على هذه الممارسات والاستحواذ على السلطة والثروة"٠ وادت هذه الفضائح مدى قيام مليشيا الحوثي الارهابية بنهب قوت الشعب اليمني وأن هذه الممارسات توجب ثورة شعبية عارمة لاقتلاعهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي سلطان السامعي يفضح فساد بالمليارات بين صفوف جماعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.