البحسني يشيد بنجاح الوحدات العسكرية في تعزيز الأمن بحضرموت

أشاد حافظ محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني اليوم مع الوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية الثانية في تعزيز الامن في المحافظة.
وفي لقاء البحسني مع القيادات العسكرية جرى تقييم الأداء ومناقشة مستوى الانجاز وجهود المؤسسة العسكرية الى جانب المؤسسة الأمنية في انجاح الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك ، ومضاعفة الأداء والجاهزية والاستعداد للعشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك .
وهنأ المحافظ في بداية الاجتماع قادة الوحدات العسكرية وعبرهم للضباط والصف والجنود بمناسبة خواتم شهر رمضان المبارك .
وأعرب المحافظ عن الإشادة وخالص التقدير لمستوى أداء الوحدات العسكرية بشكل مستمر وخلال شهر رمضان على وجه الخصوص ، ودورهم الفاعل في انجاح الخطة الأمنية للشهر الفضيل .
وأكد أن أداء المؤسسة العسكرية في تطور وتصاعد مستمر ، وشهدت الخطة الأمنية لشهر رمضان إشادة الجميع وخاصة المواطنون الذين لمسوا نجاح الخطة ودور الأجهزة العسكرية والأمنية في حفظ الأمن والاستقرار خلال أيام الشهر المبارك ، والتعاون مع المواطنين وتسهيل حركة السير وتنظيم الحركة في الشوارع العامة والطرقات والنقاط العسكرية .
ووجه المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية ، قادة الوحدات العسكرية بالإشراف المباشر على سير الأداء وتنفيذ المهام وتلمّس أحوال الجنود ورفع روحهم المعنوية والجاهزية القتالية واليقظة في الوحدات العسكرية ومواقع المهام الموكلة اليهم .
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