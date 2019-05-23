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كتيبة من الحماية والمهمات الخاصة في عدن تلتحق بجبهات الضالع

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التحقت قوة من كتيبة الحماية والمهمات الخاصة التابعة لإدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن بالمعارك الدائرة شمال الضالع .

وشاركت القوة التي يقودها القائد  قاسم الثوباني منذ يوم امس في المعارك العنيفة التي تدور رحاها بعدة مناطق بقعطبة وحجر .

وكانت قوات اخرى من امن عدن بقيادة صامد سناح وشلال الشوبجي قد شاركت بمعارك الاسابيع الماضية .

وادت تلك الاشتباكات الى اصابة القائد صامد سناح قائد قوات الطوارئ والدعم بامن عدن ونقله الى عدن لتلقي العلاج فيما يواصل قائد قوات حماية ميناء عدن شلال الشوبجي القتال بجبهات العباري الحدودية .

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