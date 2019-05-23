وشاركت القوة التي يقودها القائد قاسم الثوباني منذ يوم امس في المعارك العنيفة التي تدور رحاها بعدة مناطق بقعطبة وحجر .
وكانت قوات اخرى من امن عدن بقيادة صامد سناح وشلال الشوبجي قد شاركت بمعارك الاسابيع الماضية .
وادت تلك الاشتباكات الى اصابة القائد صامد سناح قائد قوات الطوارئ والدعم بامن عدن ونقله الى عدن لتلقي العلاج فيما يواصل قائد قوات حماية ميناء عدن شلال الشوبجي القتال بجبهات العباري الحدودية .
كانت هذه تفاصيل خبر كتيبة من الحماية والمهمات الخاصة في عدن تلتحق بجبهات الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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