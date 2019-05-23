شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..الاستعانة بالشرطة لإقناع سعودي باستلام جائزة ”كيلو ذهب“ (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اضطرت غرفة الرياض في المملكة العربية السعودية، وفي واقعة طريفة، إلى الاستعانة بالشرطة لإقناع أحد الفائزين في مسابقة بالحضورلاستلام جائزته، وهي عبارة عن كيلو ذهب.

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وأوردت غرفة الرياض عبر حسابها في موقع ”تويتر“ مقطع فيديو، شرحت فيه تفاصيل الواقعة، مبينة أن شركة الاتصالات السعودية تواصلت مع أحد المواطنين بمحافظة بيشة لإبلاغه بالحضور واستلام الجائزة التي فاز بها، لكنه رفض ولم يصدق الخبر، فما كان من الشركة إلا أن استعانت بالشرطة لإحضاره.

وحاولت غرفة الرياض مع شركة الاتصالات كي تجري سحبًا لاختيار فائز آخر إلا أنها رفضت ذلك، فكررت غرفة الرياض التواصل مع الفائز الذي كرر بدوره الرفض، لتتدخل الشرطة في النھاية وتقنعه بالحضور إلى مقر الغرفة في الرياض لاستلام جائزته.