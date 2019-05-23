شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث الآن في صنعاء والخمسين ومحيط مدينة الصالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري بالمقاومة الوطنية ، إن المليشيات الحوثية "تكثف خروقاتها بالحديدة وعاودت استهداف مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي داخل مدينة الحديدة بعدد من قذائف المدفعية".

وأطلقت المليشيات، خلال النهار، عشرات القذائف من مدفعية الهاون الثقيلة على مواقع القوات في شرق مديرية الدريهمي، علاوة على الاستهداف المكثف والعنيف بالأسلحة المختلفة؛ من عيار 14.5 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من نوع البيكا وسلاح الدوشكا من عيار 12.7. وصوبت أسلحة القناصة نحو مواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة في مناطق متفرقة من الدريهمي.

كما تعرضت مواقع القوات المشتركة في مدينة الصالح لقصف مدفعي عنيف، حيث سقطت مقذوفات مدفعية الهاون من عيار 120 بالقرب من مواقع تابعة للقوات في الوقت الذي شنت فيه المليشيات قصفاً مكثفاً بالأسلحة الرشاشة الثقيلة م.ط من عيار 23 على مواقع القوات المشتركة هناك.

ودفعت المليشيا الحوثية تعزيزات جديدة نحو مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالتزامن مع قصف واستهداف لمواقع العمالقة على مشارف المدينة. ورصدت وحدة الرصد والمتابعة تحركات تقوم بها عناصر المليشيات في مناطق سيطرتها، مستخدمة الدراجات النارية في نقل المقاتلين إلى تخوم المدينة. وأطلقت المليشيات النار من الأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 نحو مواقع العمالقة بشكل مكثف، طبقاً للمركز الإعلامي للقوات.

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وفي وقت واحد جددت مليشيا الذراع الإيرانية قصف مواقع تابعة لألوية العمالقة في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة. مصدر عسكري ميداني قال بأن المليشيات المتمركزة على تخوم مديرية حيس أطلقت مقذوفات من سلاح B10 ومدفعية الهاون الثقيلة من عيار 120 نحو مواقع العمالقة. كما أطلقت الأعيرة النارية من مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5ومن سلاح الدوشكا عيار 12.7 ومن سلاح البيكا نحو مواقع متفرقة.

في اتجاه آخر كثفت بقايا جيوب المليشيات الحوثية تحركاتها وإطلاق النار والقذائف وبقايا جيوب المليشيات الحوثية تطلق النار صوب قرى المرازيق ومزارع النخيل في الجاح ببيت الفقيه جنوب الحديدة.

وكشف مصدر الإعلام العسكري لحراس الجمهورية عشرات الخروقات وعمليات الاستهداف المكثف بمختلف الأسلحة صوب الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة وشرق مدينة الصالح.

وبين أن قناصة المليشيات الحوثية المتمركزة في منازل المواطنين في محيط جولة يمن موبايل عاودت إطلاق النار صوب المقاومة المشتركة في شارع صنعاء.

وتم رصد تحركات وتجمعات آلية مسلحة وتعزيزات للمليشيات الحوثية صوب خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين ومحيط مدينة الصالح داخل مدينة الحديدة.