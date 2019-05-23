شكرا لقرائتكم خبر عن أول أسطول بحري إيراني محمل بالصواريخ يصل إلى البحر العربي بالقرب من جزيرة سقطرى اليمنية ( تطورات طارئة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت إيران رسميا إرسالها أسطول بحري محمل بصواريخ بحرية قصيرة ومتوسطة المدى، إلى البحر العربي على المحيط الهندي بالقرب من جزيرة سقطرى وساحل عمان.

وأوضحت المصادر، أن القوات البحرية الإيرانية أرسلت “مدمرتين وأربع فرقاطات محملة بصواريخ بحرية قصيرة ومتوسطة المدى مع سفينتي إنزال واربع غواصات متطورة إلى البحر العربي على المحيط الهندي بالقرب من جزيرة سقطرى وميناء المهرة وساحل عمان، والى خليج عدن بالقرب من باب المندب في البحر الاحمر”.

وأشارت المصادر، أن جميع القطع الحربية صنعت في إيران، مضيفة أنها تتبع الأسطول البحري رقم 62 المرابط في المياة الدولية للمحيط الهندي. وحول الهدف من هذه المهمة أوضح المصدر، أنها تهدف إلى “القيام بمهام اعتيادية وروتينية، تتمثل في تأمين السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية.

وتأتي إرسال هذه القوات الإيرانية إلى البحر العربي في إطار تصاعد التوتر الإيراني الأمريكي خاصة بعد الأحداث الأخيرة، التي تمثلت بتهديد طهران إغلاق مضيق هرمز ردا على العقوبات الأمريكية عليها.