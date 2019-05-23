شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي: لم يعد للمؤتمر أي دور مستقبلا بعد مقتل عفاش والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعتبر سياسي جنوبي لنه لم يعد لحزب المؤتمر الشعبي العام أي دور مستقبلا بعد مقتل عفاش و خروحه من السلطة.
وقال الاكاديمي السياسي الجنوبي حسين بن لقور في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر":" الراكضون وراء إرث المؤتمر الشعبي يدركون قبل غيرهم أنه لم يعد له أي دور مستقبلا بعد مقتل عفاش و خروحه من السلطة".
واضاف:"إنتهى المؤتمر لأنه ليس حزبا في العادة الأحزاب تستلم اشتراكات من اعضاءها لتسيير أمور احزابهم بينما المؤتمر كان يصرف على الأعضاء".
مختتما تغريدته بالقول:"اليوم لم يعد يصرف و بذلك سينتهي تماماٌ".
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