شاهد| مُغنية سعودية تتجرأ على المحرّمات وتقرأ القرآن خلال رقصها بملابس فاضحة!

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عدن - ياسمين التهامي - أثارت المغنية السعودية روتانا طرابزوني، سخطا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص بملابس فاضحة وتقرأ سورة الفاتحة، على خشبة مسرح فورم في أمريكا.
وطرابزوني من مواليد الظهران، وتلقت تعليمها في السعودية، وقررت الإقامة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية واحتراف الغناء.
كما شاركت في تجربة تمثيلية أدت خلالها دور البطولة بالفيلم الروائي القصير “بنت المطربة”، الذي تدور أحداثه في الرياض أواخر الثمانينيات.
ودعمت طرابزوني قضايا المرأة، ومن لبرزها قيادة السيدة السعودية للسيارات، وقدمت أغنية باللغة الإنجليزية لعدم قيادة المرأة في 2015.
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