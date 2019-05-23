إختتام ورشة تقييم العنف ضد النوع الإجتماعي في عدن

اختتم مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن ليل امس بفندق كورال المرحلة الأولى من ورشة عمل المبادئ التوجيهية لأخلاقيات وضوابط تقييم العنف المبني على النوع الإجتماعي بالشراكة مع المؤسسة الطبية الميدانية وبتمويل من الأمم المتحدة للسكان .

وأستمرت الورشة لمدة يومين بمشاركة (40) شاب وشابة من مختلف المكونات المجتمع المدني الشبابية بمحافظة شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرة وتعز والحديدة , حيث ينجز المشروع دراسة شاملة تصدر في كتاب بعد المصادقة على نتائج الدراسة في مؤتمر علمي قادم في عدن,وسيعمم الكتاب على مستوى المنظمات الدولية والمؤسسات والدول المعنية.

وتلقى المشاركون عدد من المحاضرات النظرية والتطبيقية في مجال التقييم المبني على النوع الإجتماعي والعنف ضد المرأة وكيفية نشر الوعي المجتمعي بين المستهدفين, ناهيك عن أهمية وكيفية التعامل مع النوع الإجتماعي وحمايته من مختلف أشكال العنف وتدريبهم كذلك على عمل الدراسات و المسوحات الميدانية في هذا المجال.

وفي ختام الورشة، أكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل، الدكتورة، إبتهاج الكمال، أهمية هذه الدورة والمخرجات التي تمخضت عنها .. داعيةً المشاركين في هذه الدورة إلى ترجمة ما تلقوه في ميدانهم العملي لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتعامل الأمثل مع النوع الإجتماعي.

بدورها أكدت مدير عام مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن الدكتورة، هدى علي علوي أن هذه الدورة تكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن كونها تركز على دراسة وتقييم العنف القائم على النوع الإجتماعي بسبب تصاعد مؤشر الانتهاكات التي تتعرض لها الفئات المستضعفة من النساء والأطفال بدون وجود قاعدة بيانات دقيقة تستشف من أعمال مسحية منهجة, تشمل نطاق جغرافي شامل يصل إلى عشر محافظات,وما لايقل عن ثلاثة ألف عينة عشوائية مستهدفة من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية.

الجدير ذكره أن المشروع يستمر لمدة ثلاثة أشهر على مستوى ثلاثة مراحل لنفس الغرض