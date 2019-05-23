الحوثيون يقيمون معسكراً لتدريب الأطفال وسط الأحياء السكنية في المحويت

وذكرت المصادر، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الخميس، إن "ميليشيا الحوثي الانقلابية حوّلت مقراً خاصاً بمولدات كهرباء بعزلتَي جبل نعمان وبني مأمون الأهلية بمديرية حفاش إلى مركز لتدريب أنصارها من العزل المجاورة للمنطقة يتم حشدهم وإخضاعهم لدورات طائفية وتعبئة لتدريبهم وإرسالهم إلى جبهات القتال".
وأكدت المصادر أن "ميليشيات الحوثي بقيادة المشرف الملقب أبو جبريل الذاري، تقوم بتدريب عناصرها تدريبات عسكرية وطائفية في هنجر يستخدمه أهالي المنطقة لمولدات الكهرباء في قرية جبل نعمان، وهي إحدى القرى الكبيرة لعزلة جبل نعمان بمديرية حفاش، والتي تقع إلى الغرب من المحافظة، معرضين حياة السكان في المنطقة للخطر والقلق والخوف والرعب في استهتار الانقلابيين بأرواح الأبرياء".
وذكرت أن "من يتم حشدهم أغلبهم من صغار السن من طلاب المدارس، ليسهل عليهم إقناعهم وغسل أدمغتهم"، وأن "ميليشيات الحوثي تعمل على تجنيد الأطفال في حروبها وتستخدمهم دروعاً بشرية".
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