في ذكرى إعلان الوحدة اليمنية.. كرمان تعيد نشر كلمة الرئيس السابق على صالح على الوحدة وتترحم عليه (شاهد)

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عدن - ياسمين التهامي - في ذكرى إعلان الوحدة اليمنية.. اعادة الاعلامية انتصار كرمان نشر كلمة الرئيس السابق على عبدالله صالح على الوحدة وتترحم عليه. وقالت ان كل كلمه قالها في ذكرى اعلان الوحدة عام 2014 في صفحته على فيسبوك انها حقيقة تعكس واقع اليوم بالحرف.

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