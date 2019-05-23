شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يمني جنوبي لا يزال يحتفظ بتقويم تاريخ إعلان الوحدة اليمنية (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تقويم لمواطن يمني من يافع لايزال يحتفظبها ليوم إعلان الوحدة اليمنية وهو يوم الثلاثاء 22مايو 1990 الموافق 27 شوال 1410. Advertisements وعلق مواطنون عليها بالقول انه يحتفظ بها بكل اعتزاز كأنها وثيقةتاريخية، أو بصيرة بيته وأرضه أنها يوم ميلاد وطنه الكبير من حوف إلى الجوف #22_مايو_المجيد”

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