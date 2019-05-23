شاهد.. انتصارات مستمرة بالضالع وأطقم المقاومة محملة بأسرى حوثيين

تستمر الانتصارات الحاسمة والحاكمة لسيطرة القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، على كافة جبهات ومحاور شمالي قعطبة والضالع، فجر ونهار الأربعاء 23 مايو 2019، حيث عانت المليشيات الحوثية يوماً مليئاً بالهزائم الثقيلة والخسائر الفادحة بشرياً وميدانياً.

وحملت الأطقم عشرات الأسرى من الحوثيين وبينهم أحداث دون الثامنة عشرة.

المواجهات الشرسة قادت إلى تحولات كبيرة وضيقت على المليشيا ودفعتها نحو الأطراف الشمالية لتفر فلول مندحرة إلى مناطق إب.

وسيطرت القوات المشتركة والمقاومة، جيشاً وعمالقة وحزاماً وصاعقة ومقاومين محليين، على عشرات التباب والمرتفعات والهضاب والمواقع الحاكمة والاستراتيجية، مؤمِّنة خطوط قعطبة مريس ومريس الضالع ونقب الشيم ومعسكرات عللة وعلالة ومحيطيهما.