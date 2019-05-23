مصـرع 9 أفارقة متخصصين في حفر الأنفاق للحوثيين بالحـديدة‎

لقي 9 مهاجرين أفارقة مصرعهم، أمس الأربعاء، في محافظة الحديدة استخدمتهم ميليشيات الحوثي لحفر الأنفاق لها.
وقال مصادر عسكرية إن ”9 مهاجرين من دولة اريتيريا لقوا مصرعهم، وذلك أثناء حفرهم للأنفاق في محيط مدينة الصالح بمحافظة الحديدة، تحت تهديد السلاح من قبل الميليشيات الانقلابية“.. وفق "إرم نيوز".
وأضاف المصادر “تفجرت الألغام بهم أثناء قيامهم بحفر الأنفاق التي زرعتها عناصر الميليشيات في وقت سابق، وحوّلت أجسادهم إلى أشلاء صغيرة“.
واختتم المصدر حديثه بالقول ”ميليشيات الحوثي تُجبر المهاجرين الأفارقة الذين يلجؤون لليمن من أجل البحث عن لقمة عيشهم، أو اتخاذها كمحطة للانتقال إلى إحدى دول الخليج، على القتال والعمل ضمن صفوفها“.
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