أمن ساحل حضرموت يختتم الدورة الاحترافية في الموارد البشرية بالمكلا

اختتمت مساء الأربعاء، في مقر الإدارة العامة للأمن والشرطة الدورة الإحترافية في الموارد البشرية للمدرب والمستشار الإداري والنفسي الدكتور عبدالمجيد عبدالله الادريسي، والتي نظمتها إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن وشرطة ساحل حضرموت بتنسيق الإعلامي عبدالرحمن باطرفي .

المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي أكد على أهمية هذه الدورة الاحترافية التي تستهدف مدراء المراكز الأمنية والضباط والإداريين، وتهدف إلى تطوير الكادر الإداري وتأهيل العاملين في القطاعات الأمنية في شتى المجالات والتخصصات خصوصاً جانبي الإدارة والقيادة كون حضرموت بحاجة إلى قادة حقيقيين ومؤهلين يرتقون بها إلى سُلّم التميّز والتطوّر.

وأشار العميد التميمي خلال كلمته في اختتام الدورة إلى ان إدارة الأمن والشرطة أخذت على عاتقها تأهيل وتطوير العنصر البشري والاهتمام به وبتحسين أداءه العملي من خلال إقامة الدورات التخصصية التي يحتاجها أفراد وضباط الأمن، شاكراً الدكتور عبدالمجيد الإدريسي على تلبيته الدعوة لإقامة هذه الدورة ولكل الذين ساهموا في إقامتها وإنجاحها.

وعبر الضباط المشاركون في الدورة الاحترافية في الموارد البشرية عن مدى استفادتهم من الدورة التي تلقوا فيها الكثير من المعلومات والقواعد المنظّمة لعملهم والارتقاء به نحو الأفضل.