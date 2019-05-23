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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 23 مايو 2019م، وهي كالتالي: 

ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/390260

توزيع 500 وجبة إفطار جاهزة بحضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/390263

قائمة بأسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/390266

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن
https://www.alyamanalaraby.com/390267

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/390268

باحث سياسي لــ "الخليج 365": قرار البرلمان بعدم التعامل مع "غريفيث" بسبب خروجه من سياق مهامه
https://www.alyamanalaraby.com/390273

أمريكا تفضح سر منظومة دفاعية إيرانية وتورط طهران في دعم الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/390274

مصرع 80 حوثياً وأسر 35 آخرين في الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/390275

الهلال الأحمر الإماراتي يطلق مشروع كسوة العيد لأسر الشهداء في محافظة أبيـن
https://www.alyamanalaraby.com/390286

الفريق المشترك يفند بعض الادعاءات الحوثية بشأن الحوادث
https://www.alyamanalaraby.com/390288

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الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الساحل الغربي
https://www.alyamanalaraby.com/390289

صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في شدا الحدودية
https://www.alyamanalaraby.com/390290

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات
https://www.alyamanalaraby.com/390291

صحيفة: مديرية مستبأ.. مفتاح تحرير محافظة حجة
https://www.alyamanalaraby.com/390301

إدارة الوعظ والإرشاد بانتقالي عدن تختتم مسابقة حفظ القرآن الكريم
https://www.alyamanalaraby.com/390303

خبراء: إيران ضعيفة وستحارب بحلفائها في المنطقة
https://www.alyamanalaraby.com/390310

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بصنعاء اليوم
https://www.alyamanalaraby.com/390311

برنامج الأغذية العالمي يكشف حيل الحوثى لنهب المساعدات
https://www.alyamanalaraby.com/390319

مسهور: معارك الضالع ترسم حدوداً واضحة للصراع الذي أرادته إيران
https://www.alyamanalaraby.com/390321

وزير الأوقاف يترأٍس اجتماعاً لمناقشة إجراءات العمرة وترتيبات حج هذا العام
https://www.alyamanalaraby.com/390328

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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