وزير الأوقاف يترأٍس اجتماعاً لمناقشة إجراءات العمرة وترتيبات حج هذا العام

ترأس وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية،بمكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة،اجتماعاً بموظفي قطاع الحج والعمرة لمناقشة إجراءات العمرة والإستعدادات الجارية لموسم حج هذا العام ١٤٤٠ هجرية.
ووفقاً لوكالة سبأ الشرعية ، استمع الوزير عطية الى شرح مفصل حول الاجراءات المتبعة التي يقوم بها المكتب لتيسير دخول المعتمرين وتسهيل أدائهم، ومعالجة المشاكل المتعلقة بالعمرة والجهود المبذولة في موسم عمرة رمضان.
كما استعرض الاجتماع بحضور وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش ، والوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي،ترتيبات الحج لهذا العام وما تم انجازه من ترتيبات وتجهيزات.
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