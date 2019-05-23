برنامج الأغذية العالمي يكشف حيل الحوثى لنهب المساعدات

كشف برنامج الأغذية العالمي عن حيل اتبعها الحوثى لتسهيل عملية نهب المساعدات الموجهة للشعب اليمنى بالمناطق الواقعة تحت سيطرته، حيث طلب من البرنامج التعاون مع منظمة تابعة للميليشيا لتسهيل سيطرتهم على شحنات الأغذية.

كما كلفت الميليشيا زعماء القبائل بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها لإفشال وتعطيل عملية توزيع الإغاثات على المحتاجين من اليمنيين.

كما تقوم الميليشيا بتزوير سجلات المستفيدين من المساعدات بإضافة أسماء وهمية، كما تستغل المساعدات كورقة ضغط على البسطاء لإجبارهم على التجنيد .

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وكنتيجة لسلوك الميليشيا أصبح هناك 12 مليونًا يعيشون فى مجاعة بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثى، بالإضافة لانتشار أمراض سوء التغذية.

ووفقًا لقناة فرانس 24 فإن برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، هدد بوقف توزيع المواد الغذائية فى مناطق سيطرة الميلشيات الحوثية، بسبب مخاوف من وقوع "اختلاسات"، وعدم وصول المساعدات لأصحابها.

ووجه المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى ديفيد بيزلى، رسالة تحذيرية إلى من يسمى ب"رئيس المجلس السياسى الأعلى" لدى الحوثيين، مهدى المشاط، يدعوه فيها إلى التقيد بالاتفاقات، محذرًا من أنه إذا لم يتم تطبيق نظام اختيار المستفيدين والبصمة كما جرى التوافق عليه، فإن برنامج الغذاء العالمى لن يكون إلا أمام خيار تعليق توزيع الغذاء فى المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا .