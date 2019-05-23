شكرا لقرائتكم خبر عن البيض يرد على الجنرال العجوز علي محسن الاحمر وموقفه من الوحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نجل الزعيم الجنوبي، علي سالم البيض، إن الدولة الاتحادية التي تتبناها الشرعية اليمنية ستكون بالإكراه.



جاء ذك في معرض رده على الفريق علي محسن، الذي قال في عشية ذكرى تحقيق الوحدة، إنه لا وحدة بالإكراه.



وقال عمرو البيض، في رده على تغريدة ل”محسن” في توتير”، إن محاولة الحكومة اليمنية فرض الاتحادية كان بالماضي”، في إشارة إلى رفضهم ذلك.

وكان الفريق محسن ذكر أن “مشروع الدولة الاتحادية من ستة أقاليم هو النموذج الأصلح والأمثل للحفاظ على زهو عام 90، إذ لا وحدة بالإكراه ولا انفصال بالمثل”.