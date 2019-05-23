شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..مالذي ظهر بشكل مفاجيء في سماء " ابين " واثار مخاوف واسعة في اوساط السكان ( صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يطوف في سماء المدن وأنه ينتقل من مدينة إلى أخرى في بضع دقائق . وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد انهم شاهدوا الظل في منتصف الليل من هذه الليلة واستغربوا من هذا الظل الذي يخترق السحاب يمنه ويسره " وآثار الرعب والخوف في اوساط السكان " ولم يتعرف عليه حتى كتابة الخبر .

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