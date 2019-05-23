شكرا لقرائتكم خبر عن في جريمة بشعة.. شاهد فيديو لحظة العثور على الطفل محمد الرحامي مقتول داخل شواله بعد يومين من اختطافه بمنطقة حزيز بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر مواطنون ظهر اليوم على جثة الطفل محمد فهد الرحامي 8 سنوات في منطقة حزيز بالقرب من معسكر السواد. واختطف الطفل محمد قبل يومين في حارة الوحدة بجوار جامع السماوي، بعد خروجه مع جده لصلاة التراويح، وظل البحث عنه جارياً في جميع المناطق، إلا أن اعلن مواطنون العثور عليه مقتولاً داخل شواله (رز إماراتي) بالقرب من معسكر السواد. ونقلت جثة الطفل إلى المستشفى بانتظار تحليل الجثة من قبل الطب الشرعي. وتم تداول فيديو لحظة العثور عليه وصور الطفل في مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين من الاجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة. Advertisements

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