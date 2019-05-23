شكرا لقرائتكم خبر عن أمن صنعاء يضبط عصابة للسرقة من على متن السيارات والشاحنات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن مركز شرطة ضروان ( مديرية همدان – محافظة صنعاء ) من ضبط عصابة للسرقة مكونه من خمسة اشخاص .



وأوضح مركز الشرطة ان المتهمين كانوا يقومون بالتعلق على الشاحانات والسيارات المحملة بالبضائع أو العفش ، والسرقة منها ، وقد القي القبض عليهم قيامهم بسرقه اسطوانتين غاز من على متن سيارة هيلكس



ومن خلال التحقيق معهم اعترفوا بعدد السرقات من نفس النوع .

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