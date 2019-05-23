الأمن المصري يكشف مصير قاتل الدكتور اليمني «نجيب طاهر» في القاهرة ويروي تفاصيل الحادثة

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مسؤول اليوم الأربعاء 22 مايو 2019 م عن تمكن الأمن المصري من اعتقال مرتكبي جريمة قتل الدكتور نجيب محمد طاهر داخل شقته في القاهرة فجر الأحد.



وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن الأمن المصري تمكن في وقت سابق أمس الثلاثاء، من اعتقال مرتكبي جريمة قتل المواطن اليمني نجيب محمد طاهر.



وأضاف المصدر إن شخصين هما من ارتكبا الجريمة، أحدهما السمسار الذي باع له الشقة والذي استعان به الضحية لفرش منزله.



وأكد المصدر أن الشخصين سمعا الضحية وهو يتحدث عن نيته شراء شقة ثانية حينما كانوا يترددون على منزله.



وبحسب المصدر فإن الأمن المصري تعرف على مرتكبي الجريمة من خلال كاميرات المراقبة التي كانت مقابلة لعمارة الضحية، حيث إن الضحية دخل إلى العمارة عند 2:27 فجر الأحد، وعقب ذلك بدقائق دخل مرتكبا الجريمة الشقة.



واختتم المصدر تصريحه بالقول إنه وعند تمام السابعة صباحاً وبعد معاينة مسرح الجريمة والتقاط الصور لها من قبل المباحث تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم بمنطقة بولاق الدكرور.

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