شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو القبض على معتمر حاول فتح «مقام إبراهيم» باستخدام «مفك» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تداول مغردون على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر لحظ القبض على معتمر بعد محاولته فتح "مقام إبراهيم" في المسجد الحرام بالقوة باستخدام "مفك".



وأبان الفيديديو محاصرة المعتمر الذي حاول فتح "مقام إبراهيم" من جانب عشرات الأشخاص فيما قام رجال الأمن بالحرم المكي بإلقاء القبض عليه.



واتضح من المقطع أن المعتمر كان يريد فتح "مقام إبراهيم" بالقوة باستخدام المفك الذي كان بيده، إلا أن محاولته فشلت.



هذا ولم تتضح جنسية المعتمر ولا الدوافع التي من أجلها أقدم على فعلته، إلا أن مغردون استنكروا ما قام به.

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