شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة حوثية أخرى تهاجم الاراضي السعودية ...كيف تعاملت معها الدفاعات الجوية ؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اعلنت المملكة العربية السعودية، مساء يوم الاربعاء، ان دفاعاتها الجوية الملكية اعترضت طائرة مسيرة من دون طيار للحوثيين، جنوبي البلاد.



وقالت السفارة السعودية في واشنطن في بيان نشرته مساء الأربعاء أن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين المتحالفون مع إيران.



واعلنت مليشيات الحوثيين وقت مبكر من صباح يوم الاربعاء انها شنت هجوما بطائرة مسيرة على مطار نجران، وان الطائرة اصابت هدفها بدقة "حظائر تحوي طائرتين".

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