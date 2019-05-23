شكرا لقرائتكم خبر عن خطير.. كيف رد الحوثيون على تقدم القوات في الضالع؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر ميداني إن جماعة الحوثي، فجّرت، صباح اليوم الأربعاء، جسراً يربط مديرية قعطبة بنقيل الشيم – مريس، في محاولة لايقاف تقدم تلك القوات ومنع الانهيار في صفوفهم.



وحسب المصدر فإن المسلحين الحوثيين فجروا جسر "قردح" في محاولة لإعاقة تقدم قوات الجيش والمقاومة الجنوبية صوب ما تبقى من النواحي الشمالية من قعطبة غربي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.



وفي وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء نجحت وحدات من القوات المشتركة " اللواء 30 مدرع الحزام الأمني، المقاومة الجنوبية" من طرد الحوثيين من جبل "وعل"، لكن الحركة المدعومة من إيران ردت بنسف جسور حيوية تربط بين المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتلك الخاضعة لسيطرة قوات المقاومة والجيش لمنع انهيار خطوطها الدفاعية وإعاقة تقدم القوات صوب شمال قعطبة.



إلى ذلك كانت قوات الحزام الامني سيطرت اليوم الأربعاء على معسكر العللة شمالي مديرية قطعبة بعد معارك عنيفة مع الحوثيين أستخدمت فيها المدفعية الثقيلة.



وبحسب مصدر ميداني كانت القوات المشتركة سيطرت على جبل "وعل" وقردح شمالي قعطبة في معارك عنيفة قُتِل فيها عدد من مقاتلي الحوثيين وأصيب آخرون.



من جهة أخرى قال المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في الضالع ان رجال الضالع استطاعوا تحرير معظم المناطق المجاوره لقعطبة ، انطلاقا من فتح الطريق الرابطة بين مريس وقعطبة تحديداً نقيل الشيم بعد تطهير حمر السادة .



وكشف المتحدث الرسمي ماجد الشعيبي ان محاور القتال تمكنت منذ صباح اليوم من تطهير المواقع المطلة على قعطبة التي كانت ما تزال تحت سيطرة الحوثيين ، وبين التقدم نحو الفاخر وصولاً منطقة شخب مشيرا ان المحور الثاني في حجر وبعد تحرير كامل القرى فيها انطلقت المقاومة الجنوبية المشتركة لتطهير مناطق مابعد حجر وصولا الى تحرير قرى تابعه لمديرية الحشاء .



وبحسب المتحدث فان القوات الجنوبية واصلت تقدمها الساحق بعد وصول معلومات مؤكدة عن هجوم عسكري ستقدم عليه المليشيات الحوثية صوب قعطبة ، واستبقت قواتنا هذه العملية بعملية مباغته استطاعت تحقيق كامل أهدافها .



وعن اهم الإنجازات التي تحققت خلال 24 الماضية استعادة معسكر العلله ، فور تحرير حمر السادة بالكامل ، وقبل عملية التحرير المباغته اقدمت المليشيات قبلها على تلغيم الجسر الرابط بين قعطبة ومريس بحسب افادة المتحدث الرسمي.



وقال ان القوات الجنوبية المشتركة واصلت عملياتها العسكرية المباغتة وتمكنت من تطهير بلدة باجه وتقدمت صوب دار السيد غرب قعطبة حتى الوصول الى مشارف مديرية الحشاء.



وأكد ان قعطبة تحولت عمليا الى قاعدة عسكرية ستنطلق من خلالها لتحرير باقي المديريات والمناطق المجاورة لها ، فيما تستعد مريس بعد فتح الطريق الرابط بينها وبين قعطبة للتجهيز لعملية عسكرية جديدة بهدف تحرير مديرية دمت.