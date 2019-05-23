شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يتلقى خسارة فادحة في قعطبة الضالع ويخسر قيادي كبير (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي حوثي مصرعه مع عشرات الحوثيين في معارك اليوم بالضالع .



وتداول ناشطون مقطع فيديو لجثة العميد الحوثي سفيان الشريفي قائد قوات الامن المركزي بعد مقتله على يد قوات الحزام الامني والمقاومة المشتركة.



هذا و تمكنت قوات الحزام الأمني والمقاومة في مريس ،اليوم، من السيطرة على جبل وعل الاستراتيجي وفتح الحصار المفروض على مدينة مريس من قبل الحوثيين الذين تسللو قبل أيام إلى نقيل الشيم شمال محافظة الضالع جنوبي اليمن .

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