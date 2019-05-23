عضو في حزب المحافظين البريطاني : السعودية في مأزق كبير حالياً ولم تتعلم من تجاربها السابقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

اكد العضو في حزب المحافظين البريطاني وفيق مصطفى، ان ما يقوم به تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن نتيجة عدم احترامهم لأي قوانين دولية او قواعد انسانية او حتى دينية لان قتل المدنيين في اليمن يعتبر عملاً غير اخلاقياً.

وقال مصطفى في حواره مع قناة العالم : ان السعودية وقعت في مأزق كبير حالياً ولم تتعلم من تجاربها السابقة عندما شنت عدواناً على اليمن قبل 70 عاماً وخسارتها المعركة، قتل فيها 20 الف جندي سعودي، اضافة الى خسارتها 200 مليار دولار آنذاك.

واوضح مصطفى، الحرب السعودية في اليمن لا قيمة لها، داعياً السعودية الى انهاء المجازر بحق اليمنيين باعتبار انه ليس هناك اي مكسب سياسي او استراتيجي اطلاقاً ووصفها بالحرب الشبه قبلية، معتبرا ان قيام انصار الله بضرب مواقع حيوية داخل السعودية هو درساً كبيراً لها الى ما سيكون عليه المستقبل لان الشعب اليمني ليس سهلاً.