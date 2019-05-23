شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعلن استهداف منشأة حيوية في عمق السعودية .. وبيان رسمي لسفارة المملكة في ‘‘واشنطن’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين استهداف منشأة حيوية سعودية طائرة مسيرة.



وأوضحت القناة الحوثية أن طائرة مسيرة استهدفت حظائر تحوي طائرتين بمطار نجران.

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من جانبها ذكرت السفارة السعودية في واشنطن في بيان يوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين المتحالفون مع إيران.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية حتى اللحظة.