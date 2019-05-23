شكرا لقرائتكم خبر عن " حسني مبارك " يكشف عن الزعيم العربي الذي اصر على انضمام اليمن لـ"مجلس التعاون العربي " وسر تحفظه وعلاقة موقفه بالسعودية ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الرئيس المصري المعزول " محمد حسني مبارك " في حوار حصري هو الأول من نوعه اجرته معه صحيفة " الأنباء الكويتية " عن تفاصيل تعرف لأول مرة حدثت اثناء التحضير لاشهار وتأسيس مجلس التعاون العربي . واشار " مبارك " الى أن ضم اليمن الى مجلس التعاون العربي تم بموجب اقتراح من الرئيس العراقي " صدام حسين " وانه تحفظ على عضوية اليمن لاعتبارات تتعلق بضرورة اشعار السعودية بشكل مسبق قبل ادخال اليمن للمجلس . وقال " مبارك " "قبل قمة بغداد ومع عودة العلاقات العربية فاتحني الملك حسين في فكرة إنشاء مجلس للتعاون العربي أسوة بمجلس التعاون الخليجي يضم مصر والأردن والعراق.. وهو كان اتكلم فيه مع صدام.. وقلت له مافيش مانع نفكر فيه بالذات ان الحديث كان عن تجمع للتعاون الاقتصادي.. وبعد شوية قالي الملك حسين ان صدام يرى ضم اليمن لهذا التجمع.. فقلت له على طول خد بالك يا جلالة الملك العراق والأردن ومصر ودلوقتي اليمن ده يمكن يفسر انه ضد السعودية.. لازم أطلع السعودية حتى لا يكون هناك تفسير خاطئ..

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