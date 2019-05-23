شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهين هاني بن بريك ويضعه في الصفوف الخلفية ويقرب احمد علي عبدالله الى جوارة ... شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر العميد احمد علي نجل الرئيس السابق علي صالح في العاصمة ابو ظبي برفقة لقاء جمع بين محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وملك الاردن .. وقالت وسائل اعلام ن دولة الامارات نظمت حفل افطار ضم قيادات عربية بينهم نجل صالح.

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