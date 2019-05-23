شكرا لقرائتكم خبر عن بمساندة مروحيات التحالف: قوات الشرعية تعلن السيطرة على جبال ‘‘النهدين’’ بصعدة وطرد مليشيا الحوثي منه ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف العربي اليوم تقدما جديدا بمديرية الحشوة بمحافظة صعدة.
وقال قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان ابطال اللواء حققوا تقدماً نوعياً بمديرية الحشوة، وسط انهيار لصفوف ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتم السيطرة على جبال النهدين وسمر والذيبة، القريبة من مركز المديرية.
وأشار الى أن المعارك أسفرت عن تكبيد المليشيا خسائر كبيرة، ولقي العشرات مصرعهم واصابة أخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بمساندة مروحيات التحالف: قوات الشرعية تعلن السيطرة على جبال ‘‘النهدين’’ بصعدة وطرد مليشيا الحوثي منه ‘‘تفاصيل’’ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.