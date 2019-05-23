شكرا لقرائتكم خبر عن بمساندة مروحيات التحالف: قوات الشرعية تعلن السيطرة على جبال ‘‘النهدين’’ بصعدة وطرد مليشيا الحوثي منه ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف العربي اليوم تقدما جديدا بمديرية الحشوة بمحافظة صعدة.

وقال قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان ابطال اللواء حققوا تقدماً نوعياً بمديرية الحشوة، وسط انهيار لصفوف ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتم السيطرة على جبال النهدين وسمر والذيبة، القريبة من مركز المديرية.





وأشار الى أن المعارك أسفرت عن تكبيد المليشيا خسائر كبيرة، ولقي العشرات مصرعهم واصابة أخرين.