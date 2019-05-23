شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي بارز يفجر قنبلة مدوية ويعلن اسم الحاكم الفعلي لصنعاء ويمتلك سبعين منصب "تفاصيل مفاجئة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن القيادي في مليشيا الحوثي وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى سلطان السامعي هجوما لاذعا على قيادات المليشيا متهما اياها بالفساد وسرقة اموال الشعب.

وقال السامعي في لقاء تلفزيوني بثته قناة الساحات الموالية للمليشيا، ان المدعو احمد حامد مدير مكتب رئاسة الجمهورية التابعة لمليشيا الحوثي، هو ابرز المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد ونهب اموال الدولة.

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واوضح ان احمد حامد اصبح هو الحاكم الفعلي ومعه اكثر من سبعين منصب وانه اوقف مجلس الشورى ليفرض من يريد في مجلس الشورى، وهو من اوقف هئية مكافحة الفساد، مشيرا انه يتصرف مع مجموعة من الفاسدين وكان الدولة ملك خاص لهم.

واشار إلى ان احمد حامد وجه برفض قبول اي توجيهات من رئاسة الوزراء او اي وزارة مالم يكن هو من اصدره.