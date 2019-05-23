شاهد أول لقاء في الهواء الطلق بين ”بن بريك” ونجل ”صالح” في الإمارات (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - تدوال نشطاء على مواقع التواصل صورة لنائب مع يسمى بالمجلس الانتقالي، هاني بن بريك، ونجل الرئيس السابق، أحمد علي عبدالله صالح، في الإمارات.
ووفق النشطاء، فإن اللقاء الذي ضم بن بريك والسفير السابق في الإمارات، العميد أحمد صالح، كان على هامش دعوة لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.
وأظهرت الصورة بن بريك وهو يرتدي الزي الإماراتي، حيث يقف أمامه نجل صالح بعد "بن زايد" وملك الأردن مباشرة، فيما يقف القيادي الجنوبي خلف أحمد علي وهو يبتسم بشكل عريض.
ويعد هذا اول لقاء علني يجمع قيادي بالانتقالي الجنوبي الذي يطالب بالانفصال وونجل صالح الذي يقود أحد أقاربه قوات عسكرية أنشات ودربت في عدن.
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