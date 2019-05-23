مؤتمريوا الساحل الغربي يحتفون بالعيد الوطني ويطالبون بإستكمال تحرير مدينة الحديدة

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عدن - ياسمين التهامي -

شهدت مدينة المخا مساء الأربعاء امسية رمضانية واسعة لفروع المؤتمر الشعبي العام في مديريات تعز الساحلية ( المخا ، ذوباب ، الوازعية ، موزع ) احتفاءا بالعيد الوطني التاسع والعشرين للجمهورية اليمنية .

وجسد الحضور الجماهيري الواسع القاعدة العريضة للمؤتمر الشعبي العام في الساحل الغربي وحجم الحاضنة الشعبية التي تحضى بها المقاومة الوطنية الوية حراس الجمهورية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح .

وخلال الأمسية التي افتتحت بأية من الذكر الحكيم والنشيد الوطني وقف الحاضرون لقراءة الفاتحة الى روح صانع المنجز التاريخي العظيم ( الوحدة اليمنية ) الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ورفيق دربه الأمين الشهيد عارف عوض الزوكا .

وألقيت العديد من الكلمات من قبل رؤساء فروع المؤتمر اكدت في مجملها اهمية الأحتفاء بإعياد الوحدة اليمنية والتي تأت في ضل أوضاع مأساوية يمر بها الوطن جراء حرب عشواء فرضتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا .

وعبرت الكلمات عن فخر واعتزاز منتسبي المؤتمر الشعبي العام وكافة ابناء الساحل الغربي الأحرار بما حققه حراس الجمهورية الى جانب الوية العمالقة والألوية التهامية من انتصارات أعادة الأمل للشعب بإمكانية تخليص الوطن كل الوطن من شرور العصابة الحوثية الإرهابية .

وطالبوا قيادة المقاومة المشتركة استكمال تحرير مدينة الحديدة وانقاذ الأهالي في بقية احياء المدينة من بطش المليشيات الكهنوتية .

كما أكدوا تمسكهم بوصايا الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح لما من شأنه الدفاع عن النظام الجمهوري وكل مكتسبات الثورة اليمنية والتي قضت على الإمامة البغيضة الى الأبد .

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