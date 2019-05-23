شاهد بالصور انتصارات المرتزقة في الضالع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع يواصل مرتزقة العدوان السعودي الامريكي ارتكاب الجرائم بحق المواطنين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وقال مصدر محلي ان مرتزقة العدوان استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون وبشكل عشوائي منازل المواطنين بمدينة قعطبة في الضالع ما ادى لسقوط ضحايا من المواطنين. وتظهر الصور حالة الفزع بين النساء والاطفال، فضلا عن سقوط شهداء وجرحى جراء القصف العشوائي لمنازل المواطنين

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