شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الوزير الحوثي الذي هدد ابناء الجنوب وتوعد بسحقهم ..شاهد بالصورة كيف جعلوه يبكي مثل النساء (صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي جمال الغراب المنشق عن جماعة الحوثي في منشور على صفحته في موثع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك ان وزير الشباب والرياضة حسن زيد تلقى خبر صاعق بوفاة نجله في جبهة قعطبة.واوضح الغراب في منشوره الذي تابعه محرر هناعدن إن نجل الوزير لقي مصرعه وكان واحد من بين الجثث التي وجدت في شرق قعطبة بالضالع. وكان الوزير الحوثي حسن زيد قد هدد في وقت سابق ابناء الجنوب وتوعد بسحقهم ، وقال سنحرر كل ابناء الجنوب من المرتزقة والعملاء حد تعبيره .



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