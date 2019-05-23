شكرا لقرائتكم خبر عن “مجتهد” يفجر مفاجأة مدوية يكشف تفاصيل تقرير استخباري سعودي “كيف وصلت طائرات الحوثي” الى الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد الخليجي “مجتهد” في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع التدوين العالمي المصغر “تويتر” عن نتائج تقرير للاستخبارات العسكرية السعودية أجاب على استفسار وجهه محمد بن سلمان عن “كيفية وصول الطائرات المسيرة اليمنية إلى العمق السعودي”.

وقال مجتهد في إحدى تغريداته، إن جواب الاستخبارات العسكرية “كان غريباً”، وأضاف بأن الاستخبارات اعترفت بعدم وجود أي معلومات لديها بشأن اختراق الطائرات المسيرة اليمنية للعمق السعودي، وقال مجتهد “كان جواب الاستخبارات غريباً جداً، حيث اعترفوا بعدم وجود معلومات”.

وأضاف مجتهد أن الاستخبارات وبسبب عدم وجود أي معلومات لديها فقد لجأت إلى “التحليل والاستنتاج الذي قادهم لنظرية أن الطائرات انطلقت من داخل المملكة من مكان قريب من الهدف المقصوف”.

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