مصرع وجرح عسكريين سعوديين في نجران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نجران قُتل وأصيب عسكريون سعوديون بينهم ضباط يوم الأربعاء إثر قصف تجمعاتهم قبالة نجران.

وأكد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في منطقة الصوح قبالة نجران ما أسفر عن مصرع وجرح عسكريين سعوديين بينهم ضباط.

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