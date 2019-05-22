شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. بدأت المعركة وحرب طاحنة في هذه "المحافظة" التي لطالما انتظر جميع الشعب اليمني تحريرها .. شاهد ماذا يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية، الثلاثاء 21 مايو/أيار، بأن مواجهات ومعارك عنيفة وقصف متبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش الوطني، وميليشيات الحوثي في محافظة الضالع (جنوب اليمن). وأكدت المصادر بإن جبهة ”حجر“ التابعة لمديرية الضالع تشهد منذ ساعات مواجهات عنيفة، اندلعت عقب هجوم لميليشيات الحوثي على مواقع الجيش فى قرى ”بهجة“ و”العبارى“، مشيرة إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة. وبحسب المصادر فإن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والحزام الأمني تتصدى للهجوم، فيما وصلت تعزيزات عسكرية من محور الضالع لمناطق المواجهات. Advertisements وأكدت المصادر ذاتها تمكن قوات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي في مناطق المواجهات غرب المحافظة. الى ذلك، نفذت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، إعدامات ميدانية لمدنيين غربي الضالع، حيث أعدمت مواطنا داخل منزله وأمام أسرته في إحدى القرى غرب مديرية قعطبة. وبحسب مصادر محلية فأن ”المليشيا قامت ايضا بإعدام إمام مسجد في قرية العباري بمنطقة حجر، كما قتلت طفل قنصا في ذات المنطقة“.

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