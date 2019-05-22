شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عملية عسكرية لقوات الحزام الأمني تفك الحصار عن منطقة مريس وتحرر اجزاء واسعة من مديرية قعطبة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت عملية عسكرية شنتها قوات الحزام الأمني والعمالقة والمقاومة الجنوبية، اليوم الأربعاء، من فك الحصار عن منطقة مريس الاستراتيجية، واستعادة مواقع كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي شمال وغرب مدينة قعطبة بالضالع.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الجنوبية وبإسناد من قوات التحالف العربي تمكنت من فك الحصار عن منطقة مريس الاستراتيجية شمال الضالع ، وأمنت خط مريس قعطبة، بعد معركة استغرقت عدة ساعات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضحت المصادر أن نحو ثمانين عنصراً من ميليشيات الحوثي قتلوا، خلال المواجهات وفتح الطريق الرابط بين مريس ومدينة قعطبة .

كما تمكنت القوات الجنوبية من تحرير جبل وعْل الاستراتيجي المطل على الطريق الرابط بين قرية قردح ونقيل الشيم، والتباب المجاورة له، وتممن من تحرير قريه قردح، وأجزاء واسعة من قرى حمر، وباب غلق، ومعسكر اللعلة، ومواقع وقرى أخرى غرب وشمال مدينه قعطبة .

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وتتجه القوات الجنوبية غربا لتحرير مواقع قرى حجر في منطقة دار السيد، وتأمين معسكر العللة ومنطقة الفاخر .

وعقب الهزائم الكبيرة التي منيت بها لجأت ميليشيات الحوثي إلى تفجير الجسور والطرق الرابطة بين مدينتي قعطبة ومريس شمال محافظة الضالع.

كما قامت بأعمال تخريبية ونهب ممتلكات واسعة في المناطق التي تم دحرها منها وتحريرها.