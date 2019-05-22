الحوثيون يوجهون اتهاما خطيرا إلى السعودية وعلي عبد الله صالح

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عدن - ياسمين التهامي - انتقدت جماعة الحوثي الدعوات الهادفة لـ"تفتيت" اليمن إلى دويلات، مشددة على أنه مهما كانت أسبابها "فإنها تبقى غير مبررة".

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وقال الناطق باسم الجماعة، ورئيس وفدها التفاوضي، محمد عبد السلام، في تصريح لصحيفة "الثورة" التابعة لسيطرة الحوثي، بمناسبة الذكرى الـ29 للوحدة اليمنية: "دعوات التفتيت والتمزيق تحت مظلة عدوان التحالف هي أطماع مهزوزة مرتبطة بمشاريع الاحتلال وهي تعبير عنه ولا مصلحة فيها لأي يمني".

وأضاف: "إشكالات الماضي التي حصلت بسبب سوء إدارة النظام السابق للبلاد كانت سببا أساسيا فيما يعاني منه الوطن وخاصة دعوات التقسيم".

وتابع عبد السلام: "لا نعتقد أن ذلك مبررا مقبولا إلى مستوى تمزيق اليمن وتفتيته، فالنظام السابق استهدف مختلف المناطق اليمنية بحروب، ولا نعتبرها كذلك مبررا للمطالبة بدعوات التقسيم والتمزيق لأي جهة أو بلد أو منطقة".

كما أكد الناطق باسم الجماعة أنه "إذا كانت هناك قضايا أو حقوق فتحل في إطار الحوار اليمني-اليمني وبما يحقق المصالح المشتركة وإعادة الحقوق لأهلها".