شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور ...بعد ساعات من قصف مقدار نجران ...العثور على صاروخين يزنان ألف كجم ومتفجرات للمليشيات الحوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتشفت هندسة المقاومة المشتركة، الثلاثاء، نفقاً تحت خط عام في مدينة الحديدة مليئاً بمتفجرات زرعتها المليشيات الحوثية في وقت سابق تكفي لنسف أحياء سكنية بمساحة كيلومتر مربع.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية، أن فرق الهندسة المشتركة فككت شبكة ألغام زرعتها المليشيات الحوثية في الطريق العام قرب دوار المنظر البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة قبل تحريرها على يد المقاومة المشتركة.

وأضاف إن النفق مليء بالبراميل المتفجرة زنة كل برميل 80 كيلوجراماً وصاروخين زنة كل صاروخ 500 كيلوجرام حولتهما المليشيات إلى ألغام.

وأفاد خبير في الهندسة مشارك في عملية التفكيك أنه أثناء مسح المنطقة لوحظ هبوط نسبة بسيطة في جانب الإسفلت، وأثناء تدقيق الفريق الهندسي تم العثور على جهاز التفجير عن بعد داخل عش عصافير في شجرة على حافة الطريق، وما إن شرعت عفي الحفر حتى عثرت على واحدة من أكبر جرائم المليشيات الحوثية والتي حولت مدينة الحديدة والساحل الغربي بشكل عام إلى حقل ألغام كبير.

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ووثقت عدسة الإعلام العسكري التابع لحراس الجمهورية لحظة تفكيك ونزع 5 براميل متفجرة وصاروخين وعدد من الألغام بأحجام مختلفة من مساحة صغيرة، ولا تزال عمليات الحفر متواصلة لتفكيك ونزع البقية.