شكرا لقرائتكم خبر عن حسني مبارك يكشف: هذا ما اقترحه "علي عبدالله صالح" على مجلس التعاون.. لكنه لم يرى النور! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الرئيس المصري الأسبق"محمد حسني مبارك" في اول ظهور اعلامي له بعد اطلاق سراحه، عن تفاصيل تنشر لأول مرة حول احداث وتطورات محورية اسهم في صناعتها حين كان في سدة السلطة في مصر.

وبيّن مبارك في حوار مع صحيفة الانباء الكويتية عن مقترح تقدم به الرئيس الراحل ”علي عبدالله صالح” لقادة دول مجلس التعاون العربي الذي ضم مصر واليمن والعراق والاردن بدمج اجهزة المخابرات في الدول الاربع وهو ما لم يتم.

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