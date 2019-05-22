شكرا لقرائتكم خبر عن البيض يكشف سر خطير: ماقاله عيدروس الزبيدي لولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد اهانة كبيرة لكل ابناء الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترف الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض إن الحديث الذي دار بين عيدروس الزبيدي مع ولي عهد ابو ظبي كان فضيحة وكارثة اسأءت لكل اليمنيين وخاصة الجنوبيين.

واوضح البيض ان احد الاشخاص الذين حضروا اللقاء نقل اليه ان الزبيدي كان يؤكد لولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بنزاد ان غالبية الجنوبيين ليسوا من اصول يمنية وان القوة الفاعلة في الجنوب من حيث الشجاعة او الرجولة او القتال هم فقط لأبناء الضالع ، اما بقية المحافظات فلا قوة لهم ويعتمدون اعتماد كلي على ابناء ورجال الضالع.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولو مقطع فيديو لنائب الرئيس الأسبق، علي سالم البيض أثناء أحد الاحتفالات التي نظمت بالعاصمة صنعاء بعد تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990. وفي المقطع يظهر البيض وهو يمتدح الوحدة، ويؤكد أن صنعاء وعدن تعانقت إلى الأبد.

وتمر الوحدة اليمنية في هذه المرحلة بوضع حرج، مع تزايد الأصوات المطالبة بالانفصال، إثر الانقلاب الدامي الذي نفذه الحوثيون على السلطة في سبتمبر 2014.