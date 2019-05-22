شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الصحفي فتحي بن لرزق يكشف عن اجتياح الحوثيين أول منطقة جنوبية في الضالع ومعركة غير متكافئة تحدث الآن..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي تمكنت من السيطرة على مركز القرية واقامة نقاط عسكرية لها على طول الخط العام فيها،

وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي عمدت إلى القيام بحملة اختطافات واسعة داخل قرية باجة وسط منطقة حجر، استهدفت فيها كل المارة من المدنيين واحتجزت بعض الأهالي المقيمين فيها داخل منازلهم.

وتحدثت المصادر من داخل القرية أن المليشيات منعت بعض الأسر من النزوح من القرية وقامت باحتجاز البعض منهم داخل منازلهم لاستخدامهم كدروع بشرية، فيما أخذت بعضا منهم باتجاه مدينة الفاخر ومناطق الشمال بعد اتهامهم بعلاقتهم بالمقاومة.

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ومن جهة أخرى تقوم المليشيات بقصف قريتي الشغادر والشريفة بقذائف الدبابات والهاون وسلاح 23 والـ "بي إ بي" بشكل عشوائي منذ صباح يوم أمس الثلاثاء، مادفع ماتبقى من الأهالي إلى النزوح ومغادرة منازلهم باتجاه المناطق الامنة أسفل منطقة شران الى الجهة الشمالية لجبل جحاف.

وتواصل مليشيات الحوثي هذه الأثناء القيام بعمليات الاعتقالات داخل قرية باجة، الى جانب مواصلتها لعمليات القصف باتجاه قريتي الشغادر والشريفة.

من جانبه كتب الصحفي الجنوبي المعروف ورئيس تحرير صحيفة عدن الغد، الزميل فتحي بن لزرق، منشوراً جديداً على حسابه الشخصي بالفيسبوك، معلقاً على هذه التطورات، جاء فيه ما يلي:

"منذ اكثر من 3 أيام تحاول ميليشيا الحوثي التقدم بمنطقة حجر بالضالع وسط تصدي جبار من قوات المقاومة الجنوبية والاهالي هناك .

يستبسل الناس هناك الى جانب المقاومة في معركة غير متكافئة مع ميليشيا استولت على مقدرات الجيش وتجهيزاته.

ورغم ذلك تواصل المقاومة التصدي لمحاولة الهجوم البربرية ولم يحقق "الحوثيون" تقدما يٌذكر .

وفي مواجهة هذا الهجوم الذي يدمي منطقة حجر وتسبب بنزوح عشرات الاسر بسبب القصف العشوائي للحوثيين يمكننا القول بإن حجر تحتاج الى وقفة جادة من الجميع.

وقفة تستدعي النفير العام للتصدي للحوثيين من قبل الجميع فالخطر لن يستثني احد.

نتمنى ان نرى تحرك عاجل وسريع للذوذ عن حياض "حجر" وحياض كل المناطق التي يتهددها الخطر الحوثي.

فتحي بن لزرق"