شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...قوات اللواء اول صاعقة والسلفيين تسيطر على معسكر خاضع لسيطرة الحوثيين "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات اللواء أول صاعقة وأبطال العمالقة ومقاتلو جبهة السلف قبل ظهر اليوم على معسكر العللة بالكامل شمال قعطبة .

وشهدت منطقة حمر قعطبة منذ الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء وحتى الحادية عشر من ظهر اليوم نفسه مواجهات عنيفة تمكنت فيها قوات لواء الصاعقة والعمالقة ووحدات من اللواء 30 مدرع والمقاومة الجنوبية من تحرير منطقة حمر بالكامل والسيطرة التامة على معسكر العلة.

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إلى ذلك تجري القوات الجنوبية في الإثناء تمشيط ماتبقى من فلول الحوثيين بالأسلحة الرشاشة من داخل مواقعهم في معسكر العللة.

هذا وتلقت المليشيات الحوثية صفعة قوية حيث قتل وجرح العشرات منهم فيما أسر آخرون خلال مواجهات هي الأعنف منذ انطلاق معركة قطع النفس.

* من مشتاق الشعيبي