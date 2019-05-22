شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ وضعه تحت الإقامة الجبرية.. "أحمد علي عبدالله صالح" يظهر بجوار "محمد بن زايد" في ابو ظبي (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمع رئيس دولة الإمارات العربية مع احمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وبجوارهما نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك في إفطار و امسية رمضانية . ورصد موقع الشاهد نيوز جدل واسع لرواد مواقع التواصل الإجتماعي على الصورة وما تحمل من رسائل إماراتية . وعبرالناشطون عن إستغرابهم لحضور احمد علي عبدالله صالح والذي انتخب نائب للمؤتمر الشعبي العام جناح الحوثي في صنعاء فيما دولة الإمارات ضمن دول التحالف العربي الداعم للشرعية .

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