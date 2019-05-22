شاهد بالصورة الرجل الذي تسبب بمقتل أكثر من 45 ضابط وجندي اماراتي يستهدف أحد اكبر رجال المقاومة ويتهمه بالارهاب ويحرض عليه (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - ينفذ سام الغباري الذي تم تعيينه وكيل لوزارة الاعلام دون ان يمتلك مؤهلات علمية حملة قذرة للتحريض على الشيخ ورجل المقاومة الاول في الجوف حسن ابكر حملة تحريض وقال الغباري ندعوا مصر وتركيا لمصادرة اموال الارهابي حسن ابكر وتنفيذ قرار الخزانة الامريكية ولاقى الغباري انتقادات واسعة وكبيرة من الناشطين اليمنيين الجديد بالذكر ان سام الغباري تسبب بمقتل 45 اماراتي بينهم ضباط وجنود حينما قام رفع احداثيات المعسكر للحوثيين

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